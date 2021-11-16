Посещаемость музеев Московского региона в нерабочие дни выросла более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Посещаемость федеральных музеев Москвы и Подмосковья в период нерабочих дней в ноябре по сравнению с прошлым годом выросла в 1,7 раз, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"В период с 28 октября по 7 ноября 2021 года 22 подведомственных Минкультуры России музея в Москве и Подмосковье посетили более 295 тыс. человек, количество посетителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в 1,7 раз",- рассказали в пресс-службе.

Больше всего входных билетов в нерабочие дни реализовала Третьяковская галерея - 67,6 тыс. (в сравнении с 25,4 тыс. в прошлом году). Значительный рост посещаемости продемонстрировали также музей-заповедник "Бородинское поле" - в 14,4 раза (до 6,8 тыс. человек), музей-заповедник "Абрамцево" - в 9,9 раза (до 20,9 тыс. человек) и музей МХАТ - в 7,6 раза (до 1,2 тыс. человек). Политехнический музей посетили 2 тыс. человек, что более чем в 47 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как отметили в Минкультуры, рост посещаемости обусловлен также введением в этом году программы "Пушкинская карта", по которой государство предоставляет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет 3 тыс. рублей на посещение учреждений культуры.

В Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно действовали нерабочие дни, введенные в связи с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в столице и регионе. В период длинных выходных смогли продолжить работу федеральные театры и музеи, но только по QR-кодам и с ограничением посещаемости до 50% от максимальной.