Фильм проекта "Московское долголетие" о жизни старшего поколения покажут в декабре

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьера художественного фильма о жизни представителей старшего поколения, который снимают в рамках ежегодного театрального фестиваля "Серебряная астра" проекта "Московское долголетие", запланирована на декабрь. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

Фильм будет состоять из четырех новелл, связанных одной сюжетной линией. В основу сценария легли реальные истории участников "Московского долголетия".

"Поэтому в этом году наш традиционный театральный фестиваль "Серебряная астра" тоже немного изменил формат и стал кинотеатральным. Мы пошли навстречу пожеланиям участников студий и снимаем настоящее кино о том, как современное поколение старше 60 лет создает новый стиль жизни. Это соответствует общей философии инициативы мэра Москвы "Московское долголетие" и навсегда войдет в историю столицы и проекта. Уверен, что наш фильм оценит и профессиональное киносообщество, и широкая аудитория, потому что по накалу эмоций он совсем не уступает современным сериалам на федеральных каналах", - сказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кастинг актеров проходил в онлайн-формате. Более 350 москвичей старшего поколения прислали видео, после просмотров которых жюри отобрало 17 человек для главных и второстепенных ролей. Около 150 москвичей старшего поколения примут участие в съемках эпизодов и массовых сцен. Также в фильме сыграют известные российские актеры: Александр Олешко, Родион Газманов, Анна Ардова, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров, Ольга Кузьмина.

На данный момент отснята уже половина материала, премьера фильма запланирована на декабрь этого года.