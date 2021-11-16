Фильм "Разжимая кулаки" получил приз Европейской киноакадемии за лучший монтаж

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Режиссер монтажа фильма "Разжимая кулаки", который представит Россию на премии "Оскар", Мухарам Кабулова получила награду Европейской киноакадемии за выдающееся мастерство. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Нон-стоп продакшн".

"Режиссер Кира Коваленко в мельчайших деталях знает, чего она хочет добиться, работая над своим фильмом. Но точное воплощение замысла невозможно без талантливой и профессиональной команды, которая разделяет видение автора. Мы не впервые работали с Мухарам Кабуловой, которая тонко и глубоко реализует режиссерский замысел. Искренне поздравляю Мухарам с заслуженной наградой", - сказал ТАСС продюсер картины Александр Роднянский.

Европейская киноакадемия объявила во вторник первых лауреатов, которые получили награды за выдающееся мастерство в категориях "Лучший оператор", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший звук" и других. Мухарам Кабулова стала победительницей в категории "Лучший монтаж". Работа над фильмом "Разжимая кулаки" велась при участии монтажера Венсана Дево.

Ранее Кабулова также принимала участие в создании картин "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Маша" Анастасии Пальчиковой и "Большая поэзия" Александра Лунгина.

Российский Оскаровский комитет в октябре выбрал картину в качестве представителя страны на премии "Оскар". Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Драма удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля в 2021 году.

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. По первоначальному замыслу она противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия единой Европы. Церемония награждения, на которой будут объявлены остальные лауреаты "Европейского Оскара", состоится в Берлине 11 декабря.