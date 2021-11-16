В российские музеи передадут более 60 культурных ценностей, изъятых у контрабандистов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 60 культурных ценностей, изъятых ФСБ при попытке контрабандного вывоза из РФ, передадут в российские музеи. Часть предметов во вторник пополнила коллекцию музея имени Андрея Рублева, передает корреспондент ТАСС.

"У нас появились 64 новых уникальных объекта, 11 из них старообрядческие, мы их оставим здесь, в нашем единственном федеральном музее икон. <...> Теперь у каждого из этих экспонатов уникальная своя история, в том числе и новейшая, история спасения, история сохранения. 53 иконы, которые остались, мы поработаем вместе с профессиональным сообществом, подумаем с нашими региональными музеями, какие экспозиции возможно украсят, дополнятся тем или иным сокровищем, которые мы сегодня с благодарностью принимаем. Также мы подумаем вместе с представителями Русской православной церкви - возможно какая-то часть из этих икон может быть передана в церковь", - сказала на церемонии передачи министр культуры РФ Ольга Любимова.

В коллекцию музея Андрея Рублева в основном передали реликвии старообрядческой художественной традиции, выполненные в XIX веке, - иконы известных художественных центров Гуслиц и Ветки. Кроме того, передается несколько произведений старообрядческой меднолитой пластики гуслицкого литья. В числе произведений - редкая по сюжету икона "Всевидящее Око Божье", икона-тондо "Введение Богоматери во храм" на круглой доске одной из центральных иконописных мастерских и другие.

"Создание эффективной системы сохранения исторического культурного наследия нашей страны является приоритетом в работе Федеральной службы безопасности РФ. Органы безопасности особое внимание уделяют выявлению и пресечению незаконного перемещения предметов и объектов культурных ценностей. За последние годы благодаря работе органам ФСБ России совместно с другими ведомствами, в том числе министерством культуры, значительное количество предметов культурных ценностей было возвращено государству", - добавил начальник управления ФСБ России по Псковской области Алексей Кальян.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева является единственным государственным федеральным специализированным музеем русского религиозного искусства XI-начала XX века, который обладает уникальными фондами, научно-исследовательской базой, собственными реставрационными мастерскими и осуществляет обширную издательскую деятельность.