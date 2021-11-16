Эрмитаж вернет в экспозицию портрет императрицы, отправленный в эвакуацию во время войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Реставраторы Государственного Эрмитажа завершили работы по восстановлению портрета императрицы Марии Федоровны - супруги императора Павла I, матери Александра I и Николая I. Как сообщила во вторник пресс-служба музея, отреставрированная картина вернется в постоянную экспозицию и будет доступна зрителям впервые со времени ее эвакуации в Великую Отечественную войну.

"До 1918 года картина вместе с другими портретами членов императорской семьи находилась в Романовской галерее Зимнего дворца. В 1941 году полотно было накатано на вал и отправлено в эвакуацию в Свердловск, и оставалось на валу и после возвращения в Эрмитаж. После снятия картины с вала реставраторы обнаружили сильные деформации и изломы холста, а также местами осыпающийся красочный слой. Исследование живописи в свете видимой ультрафиолетовой люминесценции показало многочисленные поздние прописки и записи", - говорится в сообщении.

Реставраторы укрепили красочный слой и грунт, устранили деформации холста, натянули картину на новый подрамник. После раскрытия живописи от поздних наслоений проявился авторский колорит, стали видны цветовые отношения оригинальной живописи. Завершающим этапом стало восполнение утрат красочного слоя и восстановление эстетической целостности картины. Как сообщили в пресс-службе, сейчас для портрета изготавливается новая рама, после чего он будет размещен в Восточной галерее Зимнего дворца в составе постоянной экспозиции.

Мария Федоровна, урожденная принцесса Вюртемберг-Штутгартская София-Доротея, была второй женой Павла I и матерью двух российских императоров. На портрете, выполненном французской художницей Элизабет Виже-Лебрен по заказу Павла I, Мария Федоровна изображена в парадном придворном платье с орденом Святой Екатерины и черной лентой Мальтийского ордена.

Работа велась в рамках долгосрочной эрмитажной программы по реставрации портретов великих представительниц российской императорской семьи. В марте 2021 года по этой программе был отреставрирован портрет императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе.