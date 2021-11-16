"Гоголь-центр" перенес на февраль показы спектакля "Декамерон"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" перенес на февраль запланированные на 3-5 декабря показы совместного с Deutsches Theater Berlin спектакля "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова, говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране немецкая сторона исключила возможность приезда артистов, и мы вынуждены перенести спектакль "Декамерон" (запланированный на 3, 4, 5 декабря) на февраль 2022 года", - говорится в сообщении.

Театр сообщает, что приобретенные ранее билеты действительны на новые даты (спектакли перенесены на 4, 5 и 6 февраля соответственно), по желанию зрителя может быть оформлен возврат билетов не позднее 6 декабря.

"Декамерон" Джованни Боккаччо - одна из главных книг Раннего Возрождения, которая состоит из 100 новелл, рассказанных десятью молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции. Режиссер спектакля и автор инсценировки Кирилл Серебренников выбрал десять очень разнообразных новелл о любви и перенес действие из XIV века в наши дни, сообщили ранее в пресс-службе "Гоголь-центра".

Над спектаклем работала русско-немецкая постановочная команда: автор пьесы и режиссер Кирилл Серебренников, режиссер-хореограф Евгений Кулагин, композитор Даниэль Фрайтаг, художник по костюмам Татьяна Долматовская, видеохудожник Илья Шагалов. Исполнителями ролей выступают десять артистов: Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Жоржетта Ди.

Спектакль стоит в репертуаре сразу двух площадок в разных странах и по очереди идет в Берлине и в Москве, притом что состав актеров остается неизменным.