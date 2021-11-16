Цикл "Смолянки" художника Левицкого впервые в полном составе представили в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Серия портретов из цикла "Смолянки" известного отечественного художника второй половины XVIII века Дмитрия Левицкого впервые вывезена из Русского музея в полном составе и представлена на выставке в Москве в Государственном историческом музее.

"Впервые Дмитрий Левицкий с серией "Смолянок" в Москве - вообще он не покидал Русский музей. Впервые представлены предметы церковного убранства. Эта выставка не только образец высокохудожественных вещей, но и возможность окунуться в историю, в эпоху, узнать новых личностей, которые сыграли в этот период огромную роль, - [основатель Смольного института] Иван Бецкой, Екатерина II", - рассказала журналистам на открытии выставки заместитель генерального директора Русского музея Ольга Бабина.

Совместный проект с Русским музеем стал частью серии юбилейных выставок, посвященных 150-летию Исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Помимо портретов воспитанниц Смольного института, экспозиция дополнена рядом произведений, в числе которых предметы прикладного искусства и исторические фотографии. Всего на выставке представлено более 90 предметов из собрания Русского музея.

"Мне кажется, очень важно, что выбрана тема, которая раскрывает не только художественную высоту этого периода, взлет мастерства художника, но и исторический контекст. Здесь можно говорить о воспитательном доме, о женском образовании в России. Совершенно замечательно портреты Дмитрия Левицкого дополнены уникальными барочными предметами интерьеров Екатерининской церкви", - добавила Бабина.

Смольный институт был учрежден в 1764 г. при Смольном монастыре в Санкт-Петербурге. Это первое в своем роде образцовое воспитательно-образовательное учреждение, созданное в духе идей Просвещения и заложившее основу женского образования в России. На портретах Левицкого ученицы института предстают в процессе обучения - одни находятся в учебных комнатах, другие показаны во время занятий музыкой, танцами и драматическим искусством. Портретная серия "Смолянок" стала высоким достижением отечественной живописной школы, вошедшей во второй половине XVIII века в круг европейских национальных художественных школ.

Другой раздел выставки посвящен Смольному монастырю, где находился Институт благородных девиц с 1764 по 1806 год. В отдельном разделе также экспонируются фотографии из альбома известного петербургского фотографа Буллы, посвященные Смольному институту. Для широкой публики выставка откроется 17 ноября и будет работать до 14 февраля 2022 года.

О художнике

Живописец Дмитрий Левицкий (1735-1822) - академик Императорской Академии художеств, автор многочисленных картин с изображением своих современников, в том числе нескольких парадных портретов Екатерины II. Он участвовал совместно с Алексеем Антроповым в работе по оформлению коронационных торжеств, связанных с восшествием на престол Екатерины II в 1762 году, писал иконы для московских церквей. В 1771-1788 годах Левицкий преподавал в Академии художеств, руководил классом портретной живописи.