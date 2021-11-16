В Москве состоялась премьера фильма "Небо" о погибшем в Сирии летчике Пешкове

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии, состоялась во вторник в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели фильма пояснили, что фильм рассказывает о необходимости до конца оставаться верным своим принципам.

"Все, кто здесь стоит (съемочная команда - прим. ТАСС), два года честно работали сердцем. Огромное счастье для меня, что среди нас стоит Константин Мурахтин - главный герой фильма, непосредственный участник тех событий, о которых рассказывает эта картина", - сказал со сцены режиссер и автор сценария Игорь Копылов.

Картина основана на реальных событиях, произошедших в Сирии, когда во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

"Авторы фильма воссоздали последовательность тех событий, они рассказывают зрителю о том, что нужно до конца оставаться верным своим принципам в любых ситуациях. Неслучайно в фильме звучат слова: "Сошников (фамилия одного из героев - прим. ТАСС), никогда не изменяй себе". Олег Анатольевич [Пешков] не изменил ни себе, ни клятве отцу, ни клятве на верность родине. Я считаю, что темы патриотизма, верности родине, героизма, поднятые в этом фильме, очень актуальны в наши дни. <…> На таких героев, как Олег Анатольевич Пешков, который безупречно выполнял свой воинских долг, должно воспитываться поколение", - подчеркнул Мурахтин.

О фильме

В центре сюжета фильма "Небо" оказываются два главных героя - подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев. Зрители увидят на экране Игоря Петренко, Ивана Батарева, Марию Миронову и других артистов. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки сил специальных операций вместе с военнослужащими.

"Играть реального человека - это огромная моральная ответственность, но она, скорее, помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съемках - это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он. С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача", - сказал Петренко.

Майор Константин Мурахтин стал главным консультантом на съемочной площадке. По словам артистов, его присутствие на площадке придавало уверенности, он поддерживал актеров. "Костя - замечательный человек, мы с ним очень быстро сошлись. Его участие в процессе нас, безусловно, подпитывало, давало больше энергии и повышало градус ответственности. Хотелось сделать еще более достойную и хорошую работу", - подчеркнул Батарев.

"Небо" - первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить картину в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах. Проект создан кинокомпанией "Триикс медиа" совместно с Минобороны РФ при участии канала "Россия 1". Он выходит в широкий прокат 18 ноября.