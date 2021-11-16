В Санкт-Петербурге начался первый международный фестиваль скрипки Сергея Стадлера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Открытие I международного фестиваля "Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург", который продлится до 23 ноября, состоялось во вторник в Большом зале Екатерининского собрания. Программа фестиваля состоит не только из пяти концертов с участием известных исполнителей, но и мастер-классов для молодых скрипачей, а также круглого стола, посвященного вопросам скрипичного исполнительства.

"Я считаю, что сейчас такое время, что для того, чтобы жизнь в искусстве продолжалась, надо что-то делать. Оно само вряд ли будет хорошо развиваться. Вот мы и решили это делать. Пусть время трудное, но, вроде, это получилось. Я надеюсь, что у этого проекта будет долгая жизнь, мне бы так хотелось", - рассказал ТАСС художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Стадлер.

Программа фестиваля включает в себя, помимо концертов, мастер-классы и проведение круглого стола, в котором примут участие как сам Стадлер, так и его коллеги. Среди них немецкий скрипач Нахум Эрлих, директор центра Бетховена в Бостоне Джереми Юдкин, композитор, декан факультета искусств университета Мельбурна (Австралия) Барри Конингэм и другие. Главным событием фестиваля станут пять концертных программ. Они пройдут на нескольких площадках: в Екатерининском собрании, в Эрмитажном театре, в Центральном выставочном зале "Манеж", а также в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича и в зале Меншиковского дворца.

В концертах выступят: народный артист России Сергей Стадлер (скрипка), профессор Нахум Эрлих (скрипка, Германия), заслуженный артист России Граф Муржа (скрипка) и лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка). Все концерты пройдут при участии Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера и Павла Петренко.

"Сергей Валентинович позвонил и сказал, что ему было бы интересно мое участие. Я согласился и с удовольствием буду участвовать в гала-концерте 22-го числа. Само приглашение Стадлера - это очень приятно, ответственно, интересно. Для меня большая радость поиграть с ним вместе", - поделился с ТАСС своими впечатлениями заслуженный артист России и участник фестиваля Граф Муржа.