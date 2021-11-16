Греция намерена настаивать на возврате Британией шедевров Парфенона

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Греция будет методично настаивать на возврате Великобританией мраморных шедевров храма Парфенон, вывезенных в ХIХ веке из страны лордом Элгином. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил во вторник греческим журналистам после встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

"Наше требование - это не [разовая запущенная] осветительная ракета. Мы будем методично настаивать на том, чтобы заложить необходимые основы, чтобы британская общественность признала необходимость воссоединения [хранящейся в Британском музее части шедевров Парфенона] со скульптурами [этого храма] в музее Акрополя. Это важный вопрос для наших двусторонних отношений", - сказал Мицотакис, слова которого приводит греческий телеканал ERT1.

По словам греческого премьера, "в основном это не просто юридический вопрос, это в первую очередь ценностный и политический вопрос". "Мы будем использовать все средства для достижения нашей цели", - сказал Мицотакис.

Пресс-служба греческого премьера распространила сообщение, в котором говорится, что "Мицотакис повторил Джонсону постоянное требование о возвращении скульптур Парфенона, отметив, что настало время удовлетворить справедливую просьбу Греции и восстановить памятник в полном виде в музее Акрополя".

По утверждению телеканала, Джонсон в ответ на требование греческого премьера повторил британскую позицию, которая заключается в том, что решения по поводу коллекции мраморных шедевров должно принимать не правительство Великобритании, а Британский музей, в котором они находятся.

Во вторник Мицотакис заявил в интервью британскому телеканалу ITV, что вариант временного предоставления вывезенных шедевров Парфенона для экспозиции в Греции не рассматривается.

О ситуации с греческими артефактами

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.

В 1801 году лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 годах вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

Эксперты ставят под сомнение юридическую законность действий Элгина и его агентов, которые основывались на фирмане (разрешении) османского султана. Считается, что оригинальный документ не сохранился, а имеется лишь его перевод на итальянский язык. Как подчеркнула в 2008 году комиссия специалистов, анализировавшая фирман султана, хранящийся в Британском музее, этот документ "не содержит ни подписи, ни печати султана", а потому не может считаться законным подтверждением правомочности нахождения артефактов Парфенона в Великобритании.