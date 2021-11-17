СМИ: актерский состав "Гарри Поттера" воссоединится в специальной ретроспективе

ТАСС, 17 ноября. Оригинальный состав "Гарри Поттера" воссоединится в специальной программе, посвященной 20-летней годовщине первого фильма франшизы - "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone). Об этом сообщил во вторник американский журнал Variety со ссылкой на стриминговую платформу HBO Max.

По его информации, программа "расскажет волшебную историю создания ["Гарри Поттера"] при помощи совершенно новых содержательных интервью и бесед с актерами". Премьера ретроспективы "20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

В программе примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, воплотившие образы Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, а также режиссер экранизаций Крис Коламбус. Кроме того, к ним присоединятся актеры Хелена Бонем Картер, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт и другие.

Семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли писательнице Джоан Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров. Премьера первого из фильмов поттерианы состоялась осенью 2001 года.