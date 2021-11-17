Автопортрет Фриды Кало был продан на аукционе в Нью-Йорке за почти $35 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало (1907-1954) "Диего и я" был продан во вторник на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за $34,8 млн, это рекордная сумма для работ латиноамериканских художников.

Работа, созданная ей в июне 1949 года, изображает художницу с нарисованным на ее лбу мужем и коллегой Диего Риверой (1886-1957), при этом у последнего на лбу изображен третий глаз. В правом верхнем углу портрета, размер которого составляет 30 на 22,4 см, написан год создания и название картины.

Как отмечает аукционный дом, автопортреты занимали значительную часть ее творчества - треть от всех известных ее полотен. На это мог повлиять отец Кало, который был признанным фотографом, часто устраивал ей фотосъемки и научил позировать на камеру. Картина "Диего и я" относится к позднему периоду работ Кало, и отражает безусловную любовь к человеку, который был в ее жизни на протяжении двух десятилетий.

Работа была изначально приобретена друзьями художницы - американским фотографом с российскими корнями Флоренс Аркин и ее мужем Сэмом Уильямсом, на тыльной стороне картины есть подпись "Для Флоренс и Сэма от Фриды с любовью". До прошедших торгов холст находился в частной коллекции, в разные годы произведение путешествовало по выставкам работ Кало в Мадриде, Франкфурте, Далласе и Мехико.