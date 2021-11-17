В постпредстве Дагестана открыли выставку художника Карахана Сефербекова

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Юбилейная выставка работ заслуженного художника РФ Карахана Сефербекова открыта в постоянном представительстве Дагестана в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС врио постоянного представителя региона при президенте РФ Владислав Толстюк.

"В стенах постпредства на регулярной основе проходят разнообразные тематические выставки дагестанских художников. Это стало своего рода традицией. В ноябре произошла смена экспозиции - открытие юбилейной выставки заслуженного художника Российской Федерации Карахана Сефербекова", - сказал он.

Сефербеков работает в стиле экспрессионизма и пишет не только пейзажи, натюрморты, но и женские портреты. Свою выставочную деятельность художник начал в 1982 году и является постоянным участником российских и международных выставок в Европе, Индии, США, Китае и других странах.

Также, по словам Толстюка, в стенах постпредства в декабре должно пройти ежегодное торжественное вручение стипендии главы Республики Дагестан студентам-отличникам, обучающимся в московских вузах. Впервые стипендия главы республики была утверждена в декабре 2014 года.

Кроме того, до конца года в постпредстве РД запланировано проведение круглого стола, посвященного 100-летию со дня образования Дагестанской автономной советской социалистической республики. По словам Толстюка, инициатором проведения различных мероприятий выступает постпредство, а общественность задает направление или берет на себя роль заказчика мероприятий. "Например, недавно в стенах постпредства прошло мероприятие "Лезгинский диктант", организаторами которого выступили лезгинские этнокультурные объединения и СМИ при поддержке постпредства. С подобным запросом могут обратится и другие национально-культурные общественные организации", - отметил Толстюк.