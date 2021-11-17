Татьяна Толстая станет хедлайнером литературного фестиваля "Белое пятно" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Писательница Татьяна Толстая впервые примет участие в литературном фестивале "Белое пятно", который пройдет в Новосибирске 20-21 ноября. Об этом сообщил журналистам в среду замминистра культуры региона Юрий Зимняков.

"В этом году к нам приедет из других регионов, насколько мне известно, пять писателей, все остальные - это наши местные. Основным хедлайнером мероприятия у нас будет Татьяна Толстая. Основная задача фестиваля - найти и раскрыть как можно больше имен современных писателей и дать им возможность пообщаться с читателями на различных площадках", - рассказал Зимняков, добавив, что Толстая посетит фестиваль впервые.

Она проведет в рамках "Белого пятна" несколько творческих встреч с читателями, а также примет участие в беседе "Филологический переулок" с писателем-фантастом Геннадием Прашкевичем. Кроме Толстой, в программе примут участие автор книг для детей и переводчик Анастасия Строкина, лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга" Марина Степнова, поэт, прозаик, эссеист Дмитрий Воденников, поэт, переводчик, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов. Среди мероприятий - творческие встречи, презентации книг, мастер-классы, выставки и литературные чтения. Они пройдут на разных площадках Новосибирска.

"В прошлом году мы проводили фестиваль в онлайн-режиме, количество участников у нас не уменьшилось, а только увеличилось. В этом году мы проводим фестиваль в онлайн- и офлайн-режиме и примерно ожидаем 2-3 тыс. участников на разных площадках", - добавил Зимняков.

Всероссийский фестиваль "Белое пятно" проводится в Новосибирске с 1994 года, ранее он позиционировался исключительно как фестиваль фантастики, но в 2010 году стал многожанровым. В разные годы его гостями были писатели Гузель Яхина, Михаил Елизаров, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Артур Гиваргизов, Владимир Костин, Михаил Тарковский, ученый и политолог Сергей Кара-Мурза. Фестиваль организовали министерство культуры региона, Новосибирская областная научная библиотека и Областная детская библиотека им. М. Горького.

Татьяна Толстая - российская писательница, публицист и литературный критик, по линии отца - профессора физики Никиты Толстого - является внучкой писателя Алексея Толстого и поэтессы Натальи Крандиевской.