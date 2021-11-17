В Улан-Удэ открылась выставка в честь 100-летия дипотношений между Россией и Монголией

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Экспозиция в честь 100-летия дипломатических отношений между Россией и Монголией открылась в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в среду министерстве культуры Бурятии.

"В национальной библиотеке Республики Бурятия открыта фотодокументальная выставка по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Экспозиция содержит 12 стендов с архивными материалами об истоках установления дипломатических отношений, фотографиями, свидетельствующими об истории двустороннего взаимодействия, фундамент которого был заложен в 1921 году в Кяхте", - сообщили в министерстве.

Выставка подготовлена представительством МИД России в Улан-Удэ. В открытии принял участие консул Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ Г. Амарсана.

2021 год в российско-монгольских отношениях проходит под знаком юбилейной даты. Отсчет дипломатических отношений между Россией и Монголией ведется с 5 ноября 1921 года - даты подписания соглашения между правительствами РСФСР и народным правительством Монголии.

Бурятия расположена рядом с российско-монгольской границей. На юге, а также на западе республики находятся пункты пропуска через границу "Кяхта" и "Монды".