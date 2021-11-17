В Новгородской области в 2022 году впервые за последние 40 лет построят дом культуры

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Новгородской области в 2022 году за счет участия в нацпроекте "Культура" впервые за 40 лет построят с нуля дом культуры. Кроме того, в 2022 году при поддержке Министерства культуры России в регионе будет отреставрирован купеческий клуб, об этом сообщила журналистам в среду министр культуры Новгородской области Вилена Сотникова.

"Нацпроект ["Культура"] - основной инструмент для обновления учреждений культуры, их материально-технической базы. Применительно к Новгородской области, у нас впервые за предыдущие 40 лет по нацпроекту будет построен с нуля дом культуры в Новгородском районе, чему мы очень рады", - сказала Сотникова.

Она также добавила, что в 2022 году при поддержке Министерства культуры России проведут реновацию купеческого клуба в Окуловке. "Это объект культурного значения, в котором до 2013 года располагался центр культурной активности. Сейчас он закрыт. Но благодаря нацпроекту мы в скором будущем ожидаем его открытие и создание новых культурных пространств", - добавила Сотникова.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.