Премию "Золотой орел" в 2022 году впервые вручат лучшему сериалу на онлайн-платформе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Национальная премия "Золотой орел" в год 20-летия добавила номинацию "Лучший сериал онлайн-платформы", в длинный список этой категории вошли, в частности, "Вампиры средней полосы", "Беспринципные", "Пингвины моей мамы", "Топи" и другие проекты. Об этом сообщает в среду пресс-служба награды.

"Нововведением этого года станет добавление номинации "Лучший сериал онлайн-платформы", а категория "Лучший ТВ сериал" будет объединена в единую номинацию без указания количества серий", - рассказали в пресс-службе.

Среди претендентов на награду оказались сериалы онлайн-кинотеатров Start, more.tv, "Кинопоиск", IVI, Okko и KION. Всего в этой категории представлено 23 проекта, среди них "257 причин, чтобы жить", "Медиатор", "Пищеблок", "Псих", "Хороший человек", "Хрустальный", "Шерлок в России".

При этом номинацию "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" решили упразднить. Председателем Экспертного совета с этого года становится киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.

По итогам первого тура голосования эксперты определят короткий список номинантов. Церемония награждения состоится 28 января 2022 года. Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.