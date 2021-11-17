Кехман снял с репертуара МХАТ спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль "Чудесный грузин", роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes в среду.

"Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", - сказал он.

Ранее Кехман сообщал ТАСС, что намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин", который был перенесен на неопределенный срок, и после этого принять решение, останется ли постановка в репертуаре театра.

Кехман также рассказал о планах сделать театр резидентом двух оркестров к 2022 году. "Это будет музыкально-драматический театр. К такой концепции тяготели Станиславский и Немирович-Данченко", - отметил он.

Говоря о финансовой стороне, гендиректор сообщил, что сейчас на счетах театра находятся 2 млн рублей, с декабря планируется провести полный аудит. Кроме того, Кехман поделился видением основных задач, которые ему предстоит решить в театре.

"Создать в театре правильный контент и правильно организовать прокат. Но прежде всего создать новую организационную структуру и новое штатное расписание. И определиться, кто остается и кто уходит из административной команды. Всего сейчас в театре 395 сотрудников. Из них лишь 127 артистов, 268 - административная команда", - сказал он, подчеркнув, что такого дисбаланса он не видел ни в одном театре.

Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. Горького 27 октября 2021 года. 1 ноября стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра занимает народная артистка СССР Татьяна Доронина.