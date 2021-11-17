{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кехман снял с репертуара МХАТ спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой

Генеральный директор театра не исключил, что уберет еще несколько постановок
Здание МХАТ имени М. Горького Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Здание МХАТ имени М. Горького
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль "Чудесный грузин", роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes в среду.

"Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", - сказал он.

Ранее Кехман сообщал ТАСС, что намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин", который был перенесен на неопределенный срок, и после этого принять решение, останется ли постановка в репертуаре театра.

Кехман также рассказал о планах сделать театр резидентом двух оркестров к 2022 году. "Это будет музыкально-драматический театр. К такой концепции тяготели Станиславский и Немирович-Данченко", - отметил он.

Говоря о финансовой стороне, гендиректор сообщил, что сейчас на счетах театра находятся 2 млн рублей, с декабря планируется провести полный аудит. Кроме того, Кехман поделился видением основных задач, которые ему предстоит решить в театре.

"Создать в театре правильный контент и правильно организовать прокат. Но прежде всего создать новую организационную структуру и новое штатное расписание. И определиться, кто остается и кто уходит из административной команды. Всего сейчас в театре 395 сотрудников. Из них лишь 127 артистов, 268 - административная команда", - сказал он, подчеркнув, что такого дисбаланса он не видел ни в одном театре.

Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. Горького 27 октября 2021 года. 1 ноября стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра занимает народная артистка СССР Татьяна Доронина.

Теги
РоссияКехман, Владимир Абрамович
Оксана Федорова представит музыкальное путешествие по России
Проект "Моя Россия: музыкальное путешествие" познакомит с музыкальной историей российских городов
Читать полностью