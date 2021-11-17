В лонг-лист премии "Золотой орел" в категории "Лучший фильм" вошли более 30 картин

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет Национальной премии "Золотой орел" представил рекомендательный список номинантов 2021 года, в лонг-лист категории "Лучший фильм" вошли свыше 30 российских фильмов, среди них картины "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и другие. Об этом сообщает в среду пресс-служба награды.

"Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявляет лонг-лист Национальной Премии в области кинематографии "Золотой орел". В этом году Национальная кинонаграда отмечает 20-летие - впервые премия была вручена в 2002 году", - говорится в сообщении.

Претендовать на звание лучшего режиссера в этот раз будут авторы 19 проектов, в том числе Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, Глеб Панфилов, Владимир Битоков, Николай Хомерики, Роман Васьянов, Алексей Нужный и другие.

Номинация "Лучший сценарий" объединила 14 картин, в частности, "Мама, я дома", "Нуучча", "Общага", "Огонь", "Серебряные коньки", "Уроки фарси". Также эксперты определили списки в номинациях "Лучший неигровой фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучшая женская роль в кино", "Лучшая женская роль на телевидении" и аналогичные мужские номинации.

Торжественная церемония награждения премии "Золотой орел" состоится 28 января 2022 года на "Мосфильме".