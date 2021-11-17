Михаил Лавровский в честь 80-летия представил в Красноярске фрагменты трех новых балетов

ТАСС, 17 ноября. Артист балета и хореограф, народный артист СССР Михаил Лавровский в рамках мероприятий по случаю его 80-летия дал гала-концерт в Красноярском театре оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, на котором представил фрагменты трех новых балетов: "Амок", "Две женщины" и "Дон Кихот". Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-служба театра.

"17 ноября в Красноярском театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского прошел гала-концерт, посвященный 80-летию легендарного артиста балета и хореографа, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. Вечер состоялся в ходе масштабных юбилейных торжеств, стартовавших в октябре 2021 года на сцене Государственного академического Большого театра", - сказано в сообщении.

В концерте приняли участие народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова, прима Большого театра Марианна Рыжкина, заслуженный артист России, премьер Большого театра Владислав Лантратов, а также Виктория Литвинова, Артур Мкртчян и Евгений Головин. Всех танцовщиков хореограф подбирал лично. Вместе с приглашенными артистами на сцену вышли и представители красноярской труппы, среди которых был заслуженный артист России, художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров.

По словам Лавровского, которого цитирует пресс-служба, он был приятно удивлен высоким уровнем подготовки молодых артистов Красноярского театра и уровнем их балетной дисциплины, а также желанием постигать искусство балета. "В этом суть передачи лучших традиций молодым! Конечно, это благодаря огромной работе художественного руководителя балета театра Сергея Боброва и директора театра Светланы Гузий", - отметил хореограф.

Во время концерта зрителям представили хореографическую сюиту из балета "Две женщины", па-де-де из балета "Жизель, па-де-де и вставную вариацию из балета "Дон Кихот, одноактный балет на музыку Сергея Рахманинова "Нижинский", а также фрагмент оперы-балета "Амок" по одноименной новелле Стефана Цвейга в исполнении Владислава Лантратова и Марии Александровой.

Об опере-балете "Амок"

Музыку к балету написал композитор Александр Симоненко. По его совам, которые приводит пресс-служба, "Амок" - история больших страстей. "Драматургия близка мне по сути и темпераменту. Материал предполагает возможность использования широкой палитры музыкальных средств выражения и тяготеет к "большому" стилю", - сказал Симоненко.

Видео-арт для "Амока" создал режиссер Сергей Кавтарадзе. Работая над проектом, Кавтарадзе вернулся к теме, которую прежде затрагивал в своей кинокартине "Молокобезумия". По его словам, которые также приводятся в сообщении, "декорация в классическом балете - это место действия, а видео-арт - тема. В "Амоке" эта тема - взгляд в бездну".

Сообщается, что полномасштабная премьера "Амока" состоится на сцене московского театра "Геликон-опера" 29-30 октября 2022 года.