Умер бывший главный хранитель Русского музея Иван Карлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры РФ Иван Карлов, который почти три десятилетия был главным хранителем Государственного Русского музея, умер на 69-м году жизни. Об этом в среду сообщается на сайте учреждения.

"17 ноября 2021 года ушел из жизни Иван Иванович Карлов (1953 - 2021)", - говорится в сообщении. В музее назвали его уход "невосполнимой потерей". 29 лет Карлов был заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей, возглавляя одно из важнейших направлений деятельности музея - хранительскую часть.

Иван Карлов в 1975 году окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова по специальности искусствоведение. В том же году началась его трудовая деятельность в Русском музее: он был музейным смотрителем, внештатным экскурсоводом, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ученым секретарем. С 1989 года являлся заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. Имел ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию по теме "Пространство музея в воспроизводстве современного российского общества" в 2006 году, был автором ряда публикаций по актуальным проблемам современного музееведения и культурологии.

"Высокие личные и профессиональные качества, большой практический опыт и глубокие знания Ивана Ивановича снискали любовь и уважение в коллективе и позволили с успехом в течение многих лет осуществлять руководство деятельностью учетно-хранительских подразделений, превратив музей в крупнейший центр хранения и реставрации памятников культуры", - отметили в Русском музее. Карлов внес значительный вклад в создание и организацию работы службы безопасности музея, был председателем Реставрационного совета, членом правления Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом Международного совета музеев (ICOM).

В 1996 году Карлов был удостоен звания Заслуженного работника культуры Российской Федерации, неоднократно отмечен почетными грамотами правительства РФ и благодарностями министерства культуры РФ за заслуги в развитии музейного дела, в 2004 и 2008 годах награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.