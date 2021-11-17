Премьера второго сезона "Последнего министра" состоится 2 декабря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Второй сезон сериала Романа Волобуева "Последний министр" о работе вымышленного министерства перспективного планирования с Яном Цапником в главной роли выйдет 2 декабря. Об этом сообщает в среду пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

"Если первый сезон был про невозможность что-то изменить, то второй - по крайне мере для меня - про возможность. Самое веселое в нашей работе - это обманывать ожидания. Я надеюсь, у нас это получилось", - процитировали в пресс-службе режиссера и сценариста проекта Романа Волобуева.

Первый сезон "Последнего министра" вышел в 2020 году, став одним из самых популярных собственных шоу сервиса. Сериал рассказывает о работе вымышленного министерства перспективного планирования и его главе - деятельном, но невезучем чиновнике, который хочет изменить жизнь людей к лучшему. Первые три эпизода нового сезона выйдут на "Кинопоиске" 2 декабря.

Роли в проекте также исполняют Ольга Сутулова, Сергей Епишев и другие артисты, к ним присоединятся Екатерина Вилкова, Сергей Гилев и Александра Дроздова.