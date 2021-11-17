В Петербургском институте кино и телевидения впервые за 10 лет сменится руководство

ТАСС, 17 ноября. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Александр Евменов уходит с поста ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), его сменит продюсер и сценарист Наталия Горина. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны", - говорится в сообщении.

СПбГИКиТ является старейшим киновузом страны (с 1918 года - как Высший институт фотографии и фототехники), за годы существования он накопил богатый опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности и выпустил много известных выпускников. Александр Евменов занял пост ректора института в 2011 году, а в 2016 году был переизбран на эту должность.

Наталия Горина выступала исполнительным продюсером более десятка фильмов и сериалов, среди ее киноработ - "Дылда", "Разжимая кулаки", "Седьмая симфония". Она окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Института лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге. Работала в научной группе по созданию искусственного интеллекта, была ученым секретарем Лаборатории автоматизации лингвистических исследований ИЛИ РАН, также долгие годы преподавала мастерство продюсирования в СПбГИКиТ.