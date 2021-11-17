Андрей Кузькин стал лауреатом премии Кандинского за "Проект года"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Обладателем награды за "Проект года" 13-й Премии Кандинского в области современного искусства стал Андрей Кузькин с работой "Молельщики и герои". Имя победителя было названо в среду на церемонии награждения, которая проходит в Московском музее современного искусства (ММОМА).

"Я хотел поблагодарить всех людей, которые мне помогали. Я свою работу делал около двух с половиной - трех лет. Было сложно и в материальном, и в психологическом смысле, но когда я ее закончил, я почувствовал некое освобождение. Это некая дань памяти и ликвидация чувства вины", - сказал Кузькин на церемонии.

Инсталляция "Молельщики и герои" представляет собой множество фигурок людей, сделанных вручную из хлебного мякиша. Головы героев облиты кровью художника. Автор своей работой хотел отдать дань трагической истории страны и памяти невинных жертв.

Премию в номинации "Молодой художник. Проект года" жюри присудило Альбине Мохряковой ("Рой"). "Думаю, премия Кандинского - это луч света в нашем затемненном пространстве, и особенно важна для молодого художника. Потому что молодой художник пребывает в самом начале своего пути, он очень нуждается в поощрении. В том, чтобы на него обратили внимание, произошло взаимодействие. У нас с востребованностью в России большие проблемы, в этом смысле премия Кандинского является драйвером востребованности", - сказал при оглашении лауреата художник, победитель первой премии Кандинского Анатолий Осмоловский.

"Спасибо всем, кто создает, а не разрушает для меня сейчас это самая главная ценность, которой я следую", - добавила Мохрякова, получая награду.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" лауреатом стал Роман Осминкин ("Коллективные формы художественного перформанса в России начала ХХI века").

О премии

В 2020-2021 годах для участия в творческом конкурсе в оргкомитет премии поступило более 700 заявок из десятков городов России. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 номинированных произведения искусства. В номинации "Проект года" были представлены 16 произведений, 11 были заявлены на номинацию "Молодой художник. Проект года", еще семь претендовали на то, чтобы стать лучшими в номинации "Научная работа". По итогам голосования международного жюри в шорт-лист вошли шесть работ.

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда Breus Foundation. Задача проекта - поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.

За прошедшие 10 лет победителями Премии Кандинского в номинации "Проект года" становились: Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС +Ф и Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016), Группировка ЗИП (2017), Евгений Антуфьев (2019).

Лауреат в номинации "Проект года" получит 1,8 млн рублей, в номинации "Молодой художник. Проект года" (до 35 лет) - 450 тыс. рублей. Призом в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" является издание работы на русском или английском языках.