Более 60 фильмов покажут на фестивале российского кино "Спутник над Польшей"

ВАРШАВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" начинается в четверг в Варшаве. Ежегодный смотр проходит уже в 15-й раз.

"В этом году мы представим 107 фильмов, включая короткометражные картины и ленты для детей и молодежи. Все показы мы разделили на 13 категорий", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС директор смотра Малгожата Скульская.

В прошлом году из-за пандемии фестиваль пришлось проводить в дистанционном формате, но сейчас ограничений на организацию таких мероприятий в республике нет, и авторы "Спутника" не сомневаются в большом интересе польских киноманов к показам.

"Кинотеатры открыты. Те, кто целый год ждали фестиваль, а в прошлом году могли смотреть фильмы только онлайн, придут в кино. Конечно, действуют санитарные правила - заполняемость 75% зала, масочный режим, но это единственный шанс увидеть российские фильмы, снятые за последние два года", - отметила Скульская, напомнив, что многие картины не доступны для онлайн-просмотра.

По словам директора, из-за пандемии на фестиваль не удалось пригласить гостей из России, так как между странами пока не достигнуто соглашение о признании вакцин. "Приезд на фестиваль был бы связан с необходимостью обязательного карантина", - пояснила она. Однако, как подчеркнула Скульская, многие режиссеры записали видеообращения, запланированы дистанционные включения.

Программа

Фестиваль "Спутник над Польшей" известен тем, что каждый год старается показывать польским любителям кино новейшие работы российских режиссеров. По традиции, как сообщают организаторы, зрители смогут увидеть как фильмы, уже успевшие получить престижные награды и показанные на влиятельных международных кинофестивалях, так и дебютные работы молодых режиссеров.

В главную конкурсную программу вошли 16 картин. Среди них - биографическая драма "Доктор Лиза" (2020) Оксаны Карас, получившая приз зрительских симпатий на "Кинотавре" в Сочи. Также в конкурсной секции польские киноманы увидят фильм "Блокадный дневник" (2020) Андрея Зайцева, который на Московском международном кинофестивале фильм был награжден "Золотым Святым Георгием", ленту "Петровы в гриппе" (2021) Кирилла Серебренникова и еще несколько новых российских картин.

В конкурсе документальных фильмов "Спутник над Польшей" в этом году покажет 10 фильмов, в том числе ленту об отшельнице в сибирской тайге "Агафья" (2021) Павла Селина, картину "Когда тает снег" (2021) Алексея Головкова о живущем в сердце якутской тайги Александре Колесове и "Бабий край" (2021) Елены Жигаевой о женском труде в провинции.

Среди других привлекающих внимание секций - "Сегодня никто не уснет" - ночь ужасов со Святославом Подгаевским, "Дебют. Новый взгляд", посвященная дебютным работам молодых режиссеров, "Белые ночи" к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

В рамках "Спутника" по традиции пройдут также и сопутствующие мероприятия - концерты, мастер-классы, выставки. Традиционно на большой выбор сеансов могут рассчитывать юные зрители, которых ждет у экранов "Малый спутник". В его программу входят не только мультфильмы, но и фильмы для подростков.

Фестиваль продлится 11 дней - до 28 ноября. В это воскресный день станут известны победители конкурсных программ. После этого, пользуясь опытом прошлого года, когда смотр из-за пандемии был полностью перенесен в интернет-пространство, организаторы решили провести фестиваль онлайн - с 1 по 9 декабря некоторые отобранные на смотр фильмы можно будет посмотреть в глобальной сети.