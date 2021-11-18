В Третьяковской галерее представят выставку о связи природы и цифровых технологий

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка "New Elements", которая предлагает зрителям посмотреть на мир как на аналоговый компьютер и найти связь природы с цифровыми технологиями, открывается в четверг в Новой Третьяковке на Крымском валу. В экспозиции представлены 12 работ художников, работающих в направлении Art&Science.

"Это выставка о нетривиальном взгляде на данные - что если информация, процессы вычислительные не абстрактны, а материальны? Что если вычислительные процессы не ограничиваются двоичной логикой, а являются процессом, в который мы все включены. Физический мир - это аналоговый компьютер. У нас на выставке естественная радиоактивность, дождь, облака - это все аутографические измерения, самозаписывающиеся измерения",- рассказала журналистам накануне открытия куратор выставки Дарья Пархоменко.

Организатор проекта - Laboratoria Art&Science Foundation - первый в России некоммерческий исследовательский центр, который нацелен на построение платформ междисциплинарного взаимодействия современного искусства, науки и технологий. Выставка состоит из трех разделов: "Аутографические измерения", "Вычисляя с природой" и "Цифровая материальность".

В числе экспонатов - произведение Ральфа Беккера "Естественная история сетей / SoftMachine". Центральный элемент инсталляции - галинстан, жидкий металл, которым автор манипулирует через подключенные электроды, изменяя его поведение. Интерактивная аудиовизуальная инсталляция "Пещера" Терезы Шуберт представляет собой биореактор с водорослями, с которым зрители могут взаимодействовать посредством света. Датчики считывают сигналы от живущих в биореакторе водорослей, которые реагируют на свет, и каждое движение трансформирует аудиовизуальный поток.

Также на выставке представлена серия Printed Matter(s) Томаса Сарасено. Он собрал из воздуха Мумбаи мелкодисперсные частицы черного углерода размером до 2,5 микрон и использовал их для создания изображений частиц космической пыли из каталога NASA.

В рамках выставки также состоится международная междисциплинарная конференция. Художники - участники выставки вместе с учеными и философами обсудят положение человека в мире, глобальные изменения климата и их влияние на людей, материальность технологий. Выставка в Новой Третьяковке будет работать до 27 февраля 2022 года.