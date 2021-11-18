Фильм "Филипп, я твой сын" получил гран-при фестиваля "Золотой теленок"

КИРОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Фильм режиссера Сергея Штепса "Филипп, я твой сын" получил гран-при третьего международного фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок", завершившегося в среду вечером в Кирове.

"Гран-при кинофестиваля [получил] фильм: "Филипп, я твой сын". Режиссер - Сергей Штепс", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Жюри выбрало также победителей в семи номинациях. В номинации "Рекламный ролик" лучшим стал фильм "Не козел" Алексея Кощеева, среди веб-сериалов победу одержал фильм режиссера Алексея Хазова "Cyberpunk USSR", лучшим скетч-видеороликом назван "Культурный код" Антона Храловича, "Артист" Андрея Красавина победил в номинации "Социальное кино", "Несчастный случай" Анастасии Пантелеевой признан лучшим анимационным фильмом. В номинации "Короткометражное кино" победу одержал фильм Глеба Росса "Белый гетеросексуальный мужчина", а в номинации "Снято в Кирове" лучшим назвали фильм "Стержень" режиссера Артура Брондо.

Финалистов в каждой номинации определила профессиональная комиссия, состоящая из деятелей киноискусства в режиме онлайн. Как рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев, всего на фестиваль поступило около 700 заявок из разных стран. В течение трех фестивальных дней любой желающий при наличии QR-кода мог стать участником показов конкурсных работ в кинотеатре "Колизей". Также в Кирове проходили встречи с известными режиссерами, сценаристами. 17 ноября мастер-класс в кинотеатре "Колизей" провел российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.

Третий международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" проходил в Кирове с 15 по 17 ноября. Фестиваль является смотром-конкурсом, который состоит из конкурсного этапа, церемонии закрытия и награждения победителей. Фестиваль создан с целью поиска, поддержки и помощи в самореализации талантов в сфере киноискусства, а также создания условий для их дальнейшего развития.