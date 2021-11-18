Минкультуры считает необходимым маркировать все струнные инструменты для вывоза

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Все струнные смычковые инструменты и смычки необходимо маркировать для вывоза через таможню, независимо от культурной ценности предмета. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Новация - внедрение химической метки для тех инструментов, которые не являются культурными ценностями, то есть для всех <...> Это дополнительный барьер, чтобы не пропустить любителей контрабанды", - сказала она на заседании комитета Госдумы по культуре при обсуждении соответствующего законопроекта.

Законопроект предусматривает изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей" в части нанесения маркировки на струнные смычковые музыкальные инструменты и смычки при их временном вывозе из России. Его автором выступает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуры Александр Шолохов. Комитет рекомендовал законопроект к первому чтению.

Как сообщила Манилова, предполагается, что химическую метку будет наносить научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, который является ее разработчиком. Радиочастотную метку предлагают дополнительно наносить на предметы культурной ценности, этим займется само Минкультуры, а также его территориальные управления во всех округах. "Вывоз в основном осуществляется через аэропорты Москвы, Пулково (аэропорт Санкт-Петербурга - прим. ТАСС) и Владивосток. [Метку считывают] специальные приборы, которые презентованы таможне. Она сейчас должна запросить средства на закупку этих детекторов", - рассказала замминистра культуры.

Манилова пояснила, что законопроект касается только струнных и смычковых инструментов, потому что за три года не поступало заявок на вывоз инструментов других типов.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей", которые предусматривали маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы РФ и оформление паспортов на них.