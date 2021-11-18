Россия передала Грузии шесть картин, которые хранились в Академии художеств с 2003 года

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Шесть картин, которые в 2003 году привезли на выставку в Россию и которые до последнего времени оставались в Академии художеств, вернулись в Грузию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба грузинского министерства культуры, спорта и молодежи.

"Благодаря усилиям министерства культуры, в Грузию вернулись музейные экспонаты, вывезенные в 2003 году в Россию. Картины, которые привезли в 2003 году в Российскую Федерацию на временную экспозицию, в течение долгих лет были в хранилищах Российской академии художеств", - говорится в сообщении.

По данным Минкультуры, речь идет о полотнах Бориса Фогеля "Телави" (1936) и "Духовная семинария" (1934), Евгения Лансере "Хевсурети" (1926), Григория Гагарина "Грузинские женщины" (1854), Льва Лагорио "Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной" (1850) и Карла Жуковского "Портрет Ивана Андроникашвили" (1850).

Как сообщил ТАСС помощник президента Российской академии художеств Зураба Церетели Серги Шагулашвили, картины привезли в Россию для выставки "Искусство Кавказа", которая проходила под эгидой ЮНЕСКО. "Это была выставка в ЮНЕСКО, "Искусство Кавказа". Зураб Константинович [Церетели] проводил [выставку] в Париже как посол доброй воли и в Москве. [Все это время работы] хранились в Академии художеств, просто все по закону надо было сделать. Всего там шесть работ было из Грузии. Все хорошо, без конфликтов", - сказал он.

В переговорах по возвращению картин участвовали заместитель главы Минкультуры Грузии Каха Сихарулидзе и глава Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве Георгий Каджая, а также сам Церетели. Все работы переданы музею искусств имени Шалвы Амиранашвили, где они находились изначально.

Грузия по инициативе министра культуры Теи Цулукиани с апреля 2021 года запустила проект по возвращению грузинских экспонатов, которые по различным причинам были вывезены за рубеж в 1999-2010 годах. Грузинская сторона ранее вернула четыре картины, хранившиеся в Чехии. Они были собственностью Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе.