В "Художественном" состоится показ фильма "Ночь нежна" к юбилею режиссера Бориса Эйфмана

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Показ фильма "Ночь нежна" к юбилею режиссера Бориса Эйфмана пройдет 26 ноября в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Двадцать шестого ноября в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится премьерный показ фильма-балета "Ночь нежна" - экранной версии знаменитого спектакля "Up & Down" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Картину представят режиссер-постановщик и хореограф Борис Эйфман и ведущие солисты Театра, исполнившие главные роли", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в июле зрители уже имели возможность оценить эту картину, однако тогда далеко не все желающие смогли попасть на единственный сеанс.

"Съемки фильма-балета <...> "Ночь нежна" - экранной версии всемирно популярного спектакля "Up & Down" - проходили в Санкт-Петербурге в 2016 году. Режиссером-постановщиком выступил Борис Эйфман. Оператором-постановщиком стал Юрий Шайгарданов ("Собачье сердце", "Страна глухих"). Главные роли в фильме исполнили ведущие солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета - лауреаты международных конкурсов, театральных и государственных премий: Олег Габышев (Дик Дайвер), Любовь Андреева (Николь Уоррен), Сергей Волобуев (отец Николь), Мария Абашова (Розмэри Хойт), Дмитрий Фишер (Томми)", - рассказали в пресс-службе.

Премьера спектакля состоялась в январе 2015 года в Санкт-Петербурге. Балет был с триумфом показан в Париже, Братиславе, Чикаго, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Москве, Монте-Карло, Лондоне и в других городах. В апреле 2016 года исполнители главных партий солисты театра Любовь Андреева и Олег Габышев стали лауреатами Национальной театральной премии "Золотая Маска" за лучшие женскую и мужскую роли в балете и современном танце.