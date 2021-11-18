Четыре российских фильма вошли в конкурс VI Кинофестиваля стран БРИКС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Четыре российских фильма, среди которых "Доктор Лиза" Оксаны Карас и "Одесса" Валерия Тодоровского, вошли в основную конкурсную программу VI Кинофестиваля стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

"20-28 ноября в индийском штате Гоа в гибридном формате состоится 52-й Индийский международный кинофестиваль (IFFI), в рамках которого пройдет VI Кинофестиваль стран БРИКС. В основном конкурсе будет представлено четыре российских проекта", - рассказали в пресс-службе.

Также в конкурсную программу вошли "Т-34" Алексея Сидорова и "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой. Россию в международном жюри представит кандидат исторических наук, режиссер-документалист Нина Кочеляева.

Объединение БРИКС в этом году получило статус "фокусных стран" индийского фестиваля, поэтому еще пять российских картин, среди которых "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Огонь" Алексея Нужного, "Китобой" Филиппа Юрьева, "На острие" Эдуарда Бордукова и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, покажут вне конкурса.