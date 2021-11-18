Фотовыставка "Объекты Всемирного наследия во Вьетнаме и в России" открылась в Ханое

ХАНОЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Объекты Всемирного наследия во Вьетнаме и в Российской Федерации", ставшая одним из мероприятий в рамках перекрестного года культуры двух стран, открылась в четверг в Ханое. Экспозиция организована Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), посольством России во Вьетнаме и Русским домом в Ханое.

Открывая мероприятие, посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко отметил, что Россия и Вьетнам славятся своим природным и культурным разнообразием, обладают уникальными, присущими только им особенностями, выдающимися памятниками материальной и нематериальной культуры. "Статус всемирного наследия ЮНЕСКО получили 21 объект во Вьетнаме и 31 объект в России, которые по праву считаются достоянием общемирового масштаба, являются предметом гордости и восхищения всего человечества. Созданные естественным образом или руками человека, эти объекты имеют особую культурную значимость и требуют к себе внимательного и бережного отношения как на национальном, так и международном уровнях", - сказал дипломат.

По его словам, представленные в экспозиции работы дадут возможность всем желающим ближе познакомиться с историей и культурой двух государств. "Эта выставка будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами России и Вьетнама и дальнейшему укреплению российско-вьетнамских отношений традиционной дружбы и сотрудничества", - подчеркнул российский посол.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Хоанг Дао Кыонг в своем выступлении заявил, что нынешняя фотовыставка имеет важное значение для продолжения развития отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией. "Наши страны связывает 70-летняя история дипломатических отношений и верной дружбы. Отношения и сотрудничество между СРВ и РФ во многих областях, включая культурные связи, непрерывно развиваются", - отметил замминистра.

Он обратил внимание на то, что СРВ и РФ обладают богатыми и разнообразными природными ресурсами, а также огромным и уникальным культурным наследием, благодаря чему они внесены в число стран с наибольшим количеством памятников культурного наследия, отмеченных ЮНЕСКО. "Культурное наследие Вьетнама и России демонстрирует гармоничную связь между сохранением национальной культурной самобытности с защитой окружающей среды и сохранением биоразнообразия каждой страны", - считает замглавы министерства культуры, спорта и туризма.