Умер Игорь Савочкин, снимавшийся в "Ночном дозоре", "Адмирале" и "Левиафане"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин умер 17 ноября. Об этом в четверг сообщила писательница, режиссер Алеся Казанцева.

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера", - написала Казанцева, которая также работала в кинокомпании "Базелевс".

Савочкин снимался в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Адмирал", "Черная молния", "Левиафан", "Легенда о Коловрате", "Анна", "Капитан Волконогов бежал". В его фильмографии более 90 картин, в том числе зарубежных. Савочкин также вел телепередачу "Теория заговора".