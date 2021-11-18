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"Как вы открываете это проклятое окно?". Названы победители Comedy Wildlife Photo Awards

Цель этого конкурса - привлечь внимание к важности сохранения дикой природы через юмор
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Описание
Победитель конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021
© Ken Jensen/Comedy Wildlife Photo Awards 2021
© John Speirs/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Arthur Trevino/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Chee Kee Teo/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Jan Piecha/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Nicolas de VAULX/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Andy Parkinson/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Chu han lin/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Lea Scaddan/Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards 2021

В Британии назвали победителей ежегодного конкурса самых забавных фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards 2021. Цель этого конкурса - привлечь внимание к важности сохранения дикой природы через юмор.

  • Победителем в основной категории стал снимок Кена Дженсена "Ой!" (Ouch!). На нем изображен сидящий на проводе самец золотой шелковой обезьяны.
  • В число лучших вошел также снимок "Думаю, лето закончилось" (I guess summer's overДжона Спейрса. Фотограф запечатлел крупным планом голубя, к чьей голове прилип осенний лист.
  • Особого внимания удостоилось и фото Артура Тревино "Луговая собачка-ниндзя" (Ninja Prairie Dog). На нем изображено противостояние белоголового орлана и луговой собачки, которое жюри сравнило с противостоянием Давида и Голиафа.
  • На фото Чи Ки Тео "Пора в школу" (Time for school) показано, как гладкошерстная выдра схватила своего детеныша зубами за загривок и будто тащит в школу.
  • Ян Пиеча на снимке "Китайские шептуны" (Chinese whispers) запечатлел енотов, которые словно перешептываются друг с другом.
  • Николас де Волькс сфотографировал енота, пытающегося забраться в дом и "прилипшего" к оконному стеклу, - так получился снимок "Как вы открываете это проклятое окно?" (How do you get that damn window open?).
  • Энди Паркинсон на фото "Давай потанцуем" (Let's dance) запечатлел у ручья двух камчатских медвежат, чья игра со стороны похожа на танец в паре.
  • На снимке Чу Хан Ли "Посмотрим, кто прыгает выше" (See who jumps high) мы видим трех рыб, одна из которых подпрыгивает.
  • На фото "Промазал" (MissedЛеа Скадлан показано, как во время борьбы двух западных серых кенгуру один промазал, пытаясь ударить другого задними лапами в живот.
  • Роланд Краниц запечатлел, как играют суслики. На фото "Поймал" (I got you) один словно подбрасывает другого.
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