Музей артиллерии Санкт-Петербурга представил уникальную коллекцию трофейных мортир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии Санкт-Петербурга открыл завершающий раздел нового экспозиционного комплекса "Медный двор". Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября, представили около 30 старинных мортир, большинство из которых сохранилось в единственном экземпляре и долгое время находилось в фондах музея.

"В новом экспозиционном комплексе, посвященном развитию мортир как отдельного вида артиллерийских орудий, представлено 27 мортир. Самая ранняя относится ко второй половине XVII века", - рассказал один из создателей экспозиции, научный сотрудник музея Алексей Харьков.

В "Медном дворе" посетители музея смогут увидеть уникальные мортиры, каждая из которых также является настоящим шедевром бронзового литья. Созданные мастерами пушечного и литейного дела России, Китая, Пруссии, Швеции, Франции, Персии, Османской империи орудия были очевидцами и участниками исторических событий, тяжелых битв, затяжных осад. Например - прусская трофейная мортира, отлитая при первом короле Пруссии Фридрихе. Трофей Семилетней войны (1756-1763 гг.) - орудие отличается богатым литьем с изображением королевских монограмм и прусского орла. Привезена в Санкт-Петербургский арсенал после взятия Мемеля.

Настоящим украшением коллекции являются мортиры конца XVII - начала XVIII века, отлитые в Риге (одном из крупнейших городов Шведского королевства в то время). Русские войска, захватив город, взяли на вооружение большое количество орудий, некоторые из которых представлены сегодня в экспозиции. Известно также, что во время осады Риги Петр I лично трижды стрелял именно из мортиры по городским укреплениям.

"Военмех и артиллерийский музей связывают очень долгие годы не только дружбы (что очень важно), но и тесного сотрудничества. Здесь наши студенты проходят практику, изучают материальную часть, приобщаются к истории", - сказал на церемонии открытия ректор Балтийского государственного технического университета, доктор технических наук Константин Иванов.

"Медный двор" - часть экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи под открытым небом, в которой собраны образцы военного вооружения разных эпох. Она уникальна по своей исторической ценности и почти не имеет аналогов в мире. Экспозиция создается уже многие годы (с середины 1990-х годов) и регулярно пополняется новыми образцами.