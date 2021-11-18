В Петербурге открылась неделя кино Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Первый день фестиваля "XXXII Неделя кино Финляндии" в Петербурге открыла 18 ноября драма "Ночная амнистия" (2020) режиссера Мики Каурисмяки. Премьера фильма состоялась в кинотеатре "Аврора" на Невском проспекте.

"В этом году мы ограничились кинопоказами только некоторых фильмов, которые вышли за последние два года, но многие другие еще ожидают своего часа и ослабления пандемии.", - отметила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо, обращаясь к петербургским зрителям.

В программу фестиваля, который продлится до 24 ноября, включены картины разных жанров: от биографических фильмов "Хелене" о художнице Хелене Шерфбек и "Туве" о жизни писательницы Туве Янссон до документальной экологической ленты 2021 года "Как убить облака" (режиссер - Туйя Халттунен). Комедийный жанр представлен картинами "Под видом смеха" (2020) режиссера Реетты Аалто и "Картошка" Йоона Теена, (2021). Драма "Райский лагерь" режиссера Уллы Хейккиля (2020) покажет жизнь подростков с их переживаниями в конфирмационном летнем лагере.

На фестивале также представят дебютный полнометражный фильм Хами Рамезана "Первый снег" (2020). Это история о семье иранских беженцев, ожидающей решения о предоставлении им официального статуса беженцев в Финляндии. Сюжет фильма частично основан на событиях из жизни режиссера.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Организаторами Недели выступили Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и Кинофонд Финляндии.