Гергиев поддержал создание зала классической музыки в Якутске

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев поддержал создание зала классической музыки в строящемся Арктическом центре эпоса и искусств в Якутске.

"Первое мое знакомство с проектом, который тут неподалеку растет, - это будущий крупный национальный центр. Я уже вижу, каких масштабов этот проект. Мне хватило первого взгляда, очень хочется помочь вам, чтобы этот акустический зал стал одним из лучших. <...> Здесь настолько важный не только для республики, а для всей Российской Федерации проект, который должен быть реализован очень успешно", - сказал журналистам Гергиев.

Он отметил, что "очень много хороших залов сейчас возникло в Азии, огромное количество строят стремительно" в Китае, Японии, Республике Корея. "У нас большой опыт есть создавать концертные залы, строить новые театры, работать не только над, скажем так, вопросами строительства, вопросами технического совершенства, технического оснащения. Но самое главное - это залы, приспособленные для музыкального высококлассного прочтения лучших исполнений классики, произведений, написанных и 100, и 200, и 300 лет назад. <...> Обязательно поговорю с главой республики [Айсеном Николаевым] и всячески будем способствовать тому, чтобы зал сразу был, если можно так сказать, обречен получить очень высококлассную акустику, это самое главное", - добавил Гергиев.

В Якутске в четверг состоялся концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие приурочили к празднованию 100-летия образования Якутской АССР. После концерта глава Якутии Айсен Николаев вручил Гергиеву государственную награду республики - знак отличия "Гражданская доблесть". "Для Якутии, для якутян великая честь - то, что цикл юбилейных мероприятий этого и следующего годов, посвященных столетию образования Якутской АССР, обретения Якутией государственности, открывает именно ваш сегодняшний концерт", - сказал Николаев.

Об Арктическом центре эпоса и искусств

Соглашение о создании культурно-развлекательного кластера Государственной филармонией Якутии и Арктическим центром эпоса и искусств подписали в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме с группой ВИС. Отмечалось, что строительство Арктического центра эпоса и искусств позволит решить проблему размещения и обеспечения государственной филармонии Республики Саха, театра "Олонхо", Академического театра им. П.А. Ойунского. Также планируется построить выставочные залы музеев, общественные пространства, залы для проведения саммитов и конгрессов.