Любимова назвала задачей Хабенского пополнение труппы МХТ им. Чехова новыми артистами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пополнение труппы Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова новыми артистами станет задачей Константина Хабенского, который недавно был назначен художественным руководителем театра, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Теперь пополнение труппы новыми достойными артистами станет задачей Константина Юрьевича Хабенского. Это создаст ситуацию хорошей, здоровой конкуренции среди выпускников театральных вузов, конечно, выпускников Школы-студии МХАТ и уже состоявшихся в профессии артистов других театров", - написала министр на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что встретилась в четверг с первым заместителем художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова Мариной Андрейкиной. "Обсудили административные вопросы театра, в том числе участие в программе "Пушкинская карта" и реализацию билетов", - добавила Любимова.

Андрейкина отметила, что на сегодняшний день труппа театра состоит из 108 человек, а за период пандемии штат понес значительные потери, при этом обновления труппы новыми артистами долгое время не происходило.

Актер и режиссер Константин Хабенский сменил на должности художественного руководителя МХТ им. Чехова заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии РФ Сергея Женовача, который покинул этот пост по собственному желанию. В Минкультуры подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу.