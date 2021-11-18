Тактильная копия памятника советскому солдату появилась в музее Ржевского мемориала

ТАСС, 18 ноября. Тактильная копия скульптуры советского солдата станет доступна для незрячих и слабовидящих людей в музее Ржевского мемориала в Тверской области. Новый экспонат передали в музей из некоммерческой организации "Центр "Эксперт", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сотрудники некоммерческой организации "Центр "Эксперт" передали в музей Ржевского мемориала Советскому солдату тактильную копию памятника. По мнению ее создателей, получить впечатление от величия монумента должны все, в том числе слабовидящие или незрячие люди", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В центре "Эксперт", который занимается исследованием городского пространства на доступность для маломобильных групп населения, отметили, что проект по созданию тактильной копии памятника запустили в 2020 году. Планируется, что модель скульптуры также покажут в специальных библиотеках Тверской области для слабовидящих и незрячих людей, сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

Ржевский район Тверской области в годы Великой Отечественной войны был местом ожесточенных сражений. По инициативе ветеранов на месте кровопролитных сражений подо Ржевом возвели мемориальный комплекс, 30 июня 2020 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала с 25-метровой бронзовой фигурой советского солдата.