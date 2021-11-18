МХТ им. Чехова продал более 1,6 тыс. билетов по программе "Пушкинская карта"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова с начала сезона реализовал более 1 600 билетов на сумму 2,5 млн рублей по программе "Пушкинская карта", сообщила на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой в четверг первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ Марина Андрейкина.

В музей, театр, на концерт — за счет государства.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"За 2,5 месяца куплено 1 650 билетов на сумму 2,5 млн рублей. При этом мы получили новый приток молодежный аудитории, чему мы очень рады", - привела министр на своей странице в Facebook слова Андрейкиной.

Заместитель худрука отметила, что театр присоединился к программе с начала сезона.

Также МХТ имени А. П. Чехова более 80% билетов реализует через собственные ресурсы, сообщила Андрейкина. "МХТ им. Чехова показывает хорошие показатели по продаже билетов с собственного сайта. Своими силами мы реализуем 82% билетов", - заявила она. По словам заместителя худрука-директора, театр активно развивает свое присутствие в онлайн-среде.

Андрейкина сообщила, что театр продолжает практику ведения таблиц эффективности спектаклей, начатую Олегом Табаковым, и ориентируется на сформулированный им секрет успеха, заключающийся в сбалансированном репертуаре и частой игре.

Она также рассказала, что пандемию коронавируса театр смог пережить во многом благодаря поддержке Министерства культуры и той "подушке безопасности", которая была сформирована учреждением. "Нам удалось удержать почти все показатели за последние два года на том уровне, на каком они были в течение 20 лет", - подчеркнула Андрейкина.

Как отметила Любимова, последние два года были достаточно непростыми для всей театральной отрасли.