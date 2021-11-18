Традиционный фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" стартовал в Варшаве

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" стартовал в четверг в польской столице. Ежегодный смотр проходит уже в 15-й раз.

Слова приветствия направила участникам и гостям фестиваля министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее мнению, этот "киносмотр по праву стал ярким свидетельством тесного культурного взаимодействия между Россией и Польшей". "Его отличает насыщенная программа, презентующая картины известных российских кинорежиссеров", - подчеркнула она в опубликованном организаторами послании.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в своем обращении указал, что "на сегодняшний день "Спутник" остается единственным в своем роде форматом такого разнопланового кинематографического присутствия России на берегах Вислы".

Открытие

Для открытия фестиваля его организаторы выбрали фильм "Последняя "Милая Болгария" (2021) Алексея Федорченко. Он снят по мотивам повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". Действие разворачивается в Алма-Ате в 1943 году, главным героем становится молодой садовод, который возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление.

Фильм получил приз "Самый яркий союз литературы и кино" на Фестивале экранизаций "Читка" в Москве и приз за лучшую режиссерскую работу "Серебряный Святой Георгий" на Московском международном кинофестивале.

"Этот фильм - артхаусный эксперимент. Он показывает жизнь с самых разных сторон - от юморески до драмы. Очень оригинальное кино. Оно производит огромное впечатление на зрителя. Впечатляет не только сценография, но и сама идея", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС директор фестиваля Малгожата Скульская.

Программа

В 2021 году в рамках фестиваля "Спутник над Польшей" польским киноманам предлагается посмотреть 107 фильмов. В двух варшавских кинотеатрах - "Луна" и "Иллюзион" - показы будут проходить с утра до вечера на протяжении 11 дней. Фильмы разделены в программе на 13 секций.

В главную конкурсную программу вошли 16 картин, которые были сняты в последние два года. Многие из них можно увидеть только в кинотеатрах, поэтому организаторы ожидают большого интереса публики. В конкурсе документальных фильмов "Спутник над Польшей" в этом году покажет 10 кинолент.

Среди других категорий - "Документальная Россия", "Калейдоскоп нового российского кино", а также "Сегодня никто не уснет" - ночь ужасов со Святославом Подгаевским, "Дебют. Новый взгляд", посвященная дебютным работам молодых режиссеров, "Белые ночи" к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, "Вот это космос!" к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В рамках "Спутника" пройдут также и сопутствующие мероприятия - концерты, мастер-классы, выставки. Традиционно на большой выбор сеансов могут рассчитывать юные зрители, которых ждет у экранов "Малый спутник". В его программу входят не только мультфильмы, но и фильмы для подростков.

Фестиваль продлится до 28 ноября. В этот воскресный день станут известны победители конкурсных программ. После этого, пользуясь опытом 2020 года, когда смотр из-за пандемии был полностью перенесен в интернет-пространство, организаторы решили провести фестиваль онлайн - с 1 по 9 декабря фильмы можно будет посмотреть в Сети.