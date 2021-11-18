Музей-квартира авторов "Петербургских ангелов" принял первых посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Открытие частного музея-квартиры художника и скульптора Романа Шустрова и его супруги, художницы Марии Касьяненко состоялось в четверг в Петербурге.

Автор серии скульптур "Петербургских ангелов" умер после заражения коронавирусом в мае 2020 года, менее чем через год ушла из жизни и его жена. Близкие и друзья решили открыть в мастерской супругов небольшой музей Петербургских ангелов, чтобы почтить память художников, передает корреспондент ТАСС.

"Потрясающий скульптор - роман Шустров. К сожалению, стало гораздо больше известно его творчество, его работы, только после его ухода, его и его жены Маши. Разумеется, все и до его ухода знали замечательного петербургского ангела, который стоит в измайловском саду у молодежного театра на Фонтанке. < ...> Сейчас, к огромнейшему сожалению, нет ни Романа, ни Маши. Зато будет музей Петербургского ангела. Я очень надеюсь, что сюда будут ходить и что со временем мы, возможно, добьемся добротного расширения музея и реализации его проектов", - сказал посетивший церемонию открытия общественный деятель Борис Вишневский.

Музей представляет собой частную квартиру-мастерскую, в которую супруги переехали когда-то, но пожить в которой успели недолго. Воссоздать атмосферу их творческой жизни помогли друзья и близкие, собравшие сотни скульптур, игрушек, кукол, графических работ. Некоторые произведения, по словам создателей музея, передали частные коллекционеры в дар. Помимо творческих работ посетители смогут увидеть и личные вещи скульптора, в том числе инструменты, которыми создавался один из главных символов нового Петербурга.

"Идея музея возникла очень быстро, спонтанно. После того как Мария ушла из жизни, это было в мае этого года. Эта идея пришла ее маме. И это было настолько естественным продолжением того, как они жили, как они работали… Всегда этот дом был открыт", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из создателей музея Елена Добрякова.

"Вы знаете, у нас нет, например, музея [Николая] Гумилева. У нас очень многих музеев нет, какие могли бы быть. Но когда возникает дружеский круг людей, которые хотят это сделать - то их создают. < ...> Те, кто здесь будет бывать, будут пропитываться рассказами об этих людях, которые здесь жили, у которых была здесь мастерская. Больше будут узнавать о каждой из скульптур, о том, как она возникала, при каких обстоятельствах", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС театральный художник и режиссер Сергей Столяров.

В новость внесена правка (23:27) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - музей Петербургского ангела