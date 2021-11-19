Фестиваль документального экологического кино "Экочашка" стартует 19 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фестиваль экологического документального кино "Экочашка" пройдет онлайн 19-29 ноября. В программе представлены 10 фильмов из разных стран, сообщает пресс-центр фестиваля.

"Изменения климата, экология и "дешевая" мода: фестиваль "Экочашка" (Ecocup Green Talks 2021) покажет кино на самые актуальные темы. В программе - экологическое кино, лекции, обсуждения, круглые столы и встречи с учеными и экспертами. Фестиваль пройдет в онлайн-формате, однако это не помешает провести живые дискуссии на актуальные темы", - говорится в сообщении.

С 2010 года фестиваль представляет российскому зрителю самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше. В программе ноябрьского фестиваля 10 документальных фильмов режиссеров из Германии, Франции, Чехии, Дании, Швейцарии, России. Показ фильмов будет проходить на платформе Cool Play. Все картины будут доступны для зрителей бесплатно.

"У нас нет зачастую заранее обозначенных тем, но тенденции каждого года определенно прослеживаются. В этом году темами стали быстрая "дешевая" мода, загрязнение воздуха вследствие использования энергетики на основе угля, новые технологии и влияние человека на климат, сельское хозяйство, "зеленый" транспорт, браконьерство, социальное противоречие и климатическая тревожность. Мы хотим, чтобы зрители узнали, какие сейчас вызовы стоят перед современным обществом и как их можно решить, а после показов с горящими глазами говорили: "Я тоже могу что-то сделать" и "Каждый должен увидеть этот фильм", - рассказала программный директор фестиваля Алена Шнайдер.

По традиции фестиваль "Экочашка" - это место, где зрители и приглашенные эксперты не только смотрят фильмы, но и обсуждают важнейшие проблемы, стоящие перед человечеством, и пути их решения.

"На фестивале запланирована обширная параллельная программа. С учеными и экспертами мы обсудим проблемы городов, вопросы энергетического перехода и циклической экономики, поговорим о природно-очаговых болезнях и о том, как действия человека приводят к их распространению. Приглашенный психолог расскажет, как жить в век растущей экотревожности. Кульминацией научной программы станет серия круглых столов, организованная при поддержке Высшей школы экономики, здесь с ведущими учеными мы поговорим о природе изменений климата, о том, как в этом контексте меняется мировая экономическая ситуация, обсудим способы адаптации к этим изменениям", - добавила научный куратор фестиваля и доцент факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики Юлия Кузнецова.