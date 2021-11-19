Канадскую иммерсивную постановку "Щелкунчика" покажут в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Артисты Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард сыграли Щелкунчика и Мари в канадском иммерсивном праздничном шоу по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балета Петра Чайковского. Российская премьера пройдет 16 декабря в Москве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организаторов.

Показы "Щелкунчика" будут идти с 16 декабря по 16 января в демонстрационном зале ГУМ. Зрители будут вовлечены в представление буквально с порога: ожившие герои сказок встретят их в стенах "волшебного города", где до начала шоу маленьких гостей будут развлекать тематическими играми. Затем их ждет погружение в таинственный мир Гофмана и атмосферу его рождественской сказки. После этого зрители попадут в проекционный зал, где на больших экранах состоится показ самого представления с 3D-анимацией.

"Изображение будет такой высокой четкости, что покажется, будто все зрители вместе с Мари и Щелкунчиком попали в параллельную реальность, где ожили мыши и Мышиный король, сахарные феи и оловянные солдатики, куклы и цветы, - заверили организаторы российской премьеры. - В роли Мари и волшебного принца снялись одни из лучших артистов балета России - ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Денис Родькин".

Для Родькина это первый опыт участия в иммерсивном проекте. "Очень приятно, что нам выпала честь представлять новое шоу по всему миру в качестве русских артистов балета, - привели его слова в пресс-службе. - Конечно, "Щелкунчик" Чайковского - это своего рода символ русского балета. Кроме того, у этого произведения есть способность объединять людей. Его сюжет происходит в канун Рождества, в канун Нового года, он собирает семьи вместе, а в самом балете есть танцы разных народов. Это балет, который объединяет в целом весь мир и добавляет ему еще больше волшебства, доброты, чувства дружбы и открытости".

Мировая премьера шоу компании Storywall Entertaintment с большим успехом состоялась 16 ноября в Канаде. За неделю было продано свыше 10 тыс. билетов. В планах гастроли по США, Канаде и Мексике. Москва станет первым европейским городом, который увидит это представление.