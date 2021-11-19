Фильм "Подольские курсанты" получил 15 призов на фестивалях в Чехии и Венесуэле

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская военно-историческая драма "Подольские курсанты" студии "Военфильм" о малоизвестных страницах истории Битвы под Москвой удостоилась 15 наград на двух зарубежных фестивалях. Жюри Prague Independent Film Festival отметило картину Гран-при, а на смотре в Венесуэле Five Continents International Film Festival ее назвали лучшим художественным фильмом, рассказали ТАСС в пресс-службе студии в пятницу.

"Предлагая организаторам фестивалей по всему миру наш фильм, мы не рассчитывали, да и не ставили перед собой задачу непременно победить на каждом. В первую очередь, мы хотели рассказать историю подольских курсантов, историю великого подвига наших предков как можно большему числу зрителей - из разных стран, на пяти континентах. То, что профессиональное жюри международных фестивалей в разных странах, с разными кинематографическими предпочтениями и традициями высоко оценило и продолжает оценивать нашу работу, говорит о том, что у нас получилось рассказать эту непростую историю правдиво и эмоционально, заставить зрителя поверить и сопереживать происходящему на экране", - сказал агентству продюсер картины, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников.

Военно-историческая драма режиссера Вадима Шмелева вышла в российский прокат в ноябре 2020 года. Фильм раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны, его фестивальное название - The Final Stand. Международный фестиваль Prague Independent Film Festival, который проходил в Чехии, отметил картину Гран-при. Фестиваль Five Continents International Film Festival присудил драме звание лучшего художественного фильма, вручил актерские призы Сергею Безрукову, Любови Константиновой, Артему Губину, награды - оператору Андрею Гуркину, режиссерам монтажа Марии Сергеенковой и Екатерине Говсеевой, а также продюсерам Игорю Угольникову и Вадиму Задорожному.

Награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучшая оригинальная музыка" оба смотра отдали Вадиму Шмелеву и Юрию Потеенко.

О фильме

Съемки фильма проходили в Подольске и Калужской области, он раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. Режиссером проекта выступил Вадим Шмелев. Роли в картине исполняют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие.

Фильм "Подольские курсанты" удостоился в общей сложности 35 наград на разных смотрах по всему миру. Он принимал участие в фестивальных программах в России, ЮАР, на Мальте, в США, Румынии, Швейцарии, Франции, Турции, Австралии, Испании и других странах.

Три с половиной тысячи курсантов подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва германских войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Память об этом подвиге сохранена в мемориалах, названиях улиц, литературе и живописи.