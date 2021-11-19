Царскосельский музей получил в дар из США акварель, написанную сестрой Николая II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" получил в дар акварель "Цикламены", автором которой является великая княгиня Ольга Александровна (1882-1960) - родная сестра Николая II, сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью учреждения. Ранее работа хранилась в частной коллекции в США.

"На подаренной музею в 2021 году акварели изображены розовые цикламены на фоне елового леса. Цикламены - одни из самых часто встречающихся цветков в натюрмортах Ольги Александровны, - рассказали в музее. - Работа написана в Канаде, в период с 1948 по 1960 годы. Она хранилась в частной коллекции в Америке, даритель пожелал не называть своего имени".

В музее-заповеднике отметили, что талант художницы проявился у великой княгини в раннем детстве. Среди ее педагогов были художники Кирилл Лемох, Константин Маковский, Сергей Виноградов.

После революции до 1948 года Ольга Александровна с мужем и двумя сыновьями жила в Дании, в пригороде Копенгагена. Ее работы выставлялись в разных городах Европы. Значительная часть денег, вырученных от продажи произведений, шла на благотворительность. Она также увлекалась росписью фарфора. В 2008 году на аукционе "Ольга" в датской столице в собрание музея удалось приобрести две чайные пары с десертными тарелками с росписью Ольги Александровны.

В 1948 году ее семья переехала в Канаду, и создание акварелей, в том числе на заказ, стало одним из главных источников дохода. Любимые жанры художницы - натюрморт и пейзаж.

"Акварель войдет в экспозицию Александровского дворца, где уже представлена другая работа великой княгини - "Пионы", приобретенная в 2008-м на том же аукционе в Копенгагене, что и расписанные Ольгой Александровной изделия из фарфора", - добавили в музее.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, является одним из самых посещаемых туристических объектов России, в 2019 году в нем побывали более 4 млн человек. Наиболее популярными среди посетителей объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. В конце лета 2021 года после многолетней реставрации для публики открылись личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Федоровны в Александровском дворце.