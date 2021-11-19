Музей Победы открыл выставочный проект к 80-летию Дороги жизни

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Музей Победы представил новую выставку "Ленинград. Дорога жизни", приуроченную к 80-летию открытия магистрали. В экспозиции представлено около 300 экспонатов, связанных с дорогой и блокадным Ленинградом, сообщает пресс-служба музея.

"На площади более 700 кв. метров представят около 300 экспонатов. Выставочный проект расскажет об истории создания ледовой трассы и людях, участвовавших в ее строительстве, о ежедневном подвиге тех, кто по замерзшему озеру под постоянными обстрелами вез продукты умирающим ленинградцам, а из города - детей и больных. Один из разделов экспозиции посвящен жизни в блокадном Ленинграде - культуре, науке, производству, быту горожан", - говорится в сообщении.

Гости музея увидят личные вещи блокадников - одежду и военную амуницию, фотографии, газеты, брошюры и почтовые открытки с видами осажденного Ленинграда, а также более 20 живописных работ, в том числе созданных очевидцами событий. Среди реликвий - картины и личные дневники заместителя начальника ледового участка пути Семена Гельберга, в которых он фиксировал все происходящее на дороге. Они будут демонстрироваться в Москве впервые.

По воспоминаниям очевидцев, архивным материалам и литературным источникам в экспозиции воссоздан интерьер жилого помещения эвакопункта, а в одном из залов - "зона погружения", в которой дети смогут взять с книжной полки и полистать художественные произведения, написанные блокадниками. На выставке также приведены статистические сведения об организации, подготовке, функционировании ледовой трассы - сколько дней она работала, сколько автомашин прошло и сколько грузов было перевезено. Среди документов - многочисленные графики, схемы, карты, расчеты толщины льда.

На проекторах будут демонстрироваться уникальные кадры архивной кинохроники об эвакуации людей и техники по льду озера, а также о производстве в блокадном городе. Выставка будет работать до 30 января 2022 года.

Дорога жизни - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.