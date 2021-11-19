Умерла актриса фильмов Рязанова и Гайдая Нина Агапова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, которая снялась в картинах "Дайте жалобную книгу" и "12 стульев", умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС киновед Сергей Капков.

"Сегодня умерла Нина Федоровна Агапова", - сказал Капков. Он уточнил, что дата прощания и похорон пока неизвестна.

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она окончила ВГИК, мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма, работала в Театре-студии киноактера. За годы творчества снялась в таких картинах как "Воскресение" (1960) Михаила Швейцера, "Дайте жалобную книгу" (1965), "Зигзаг удачи" (1968), "Старики-разбойники" (1971) Эльдара Рязанова, "Чайковский" (1970) Игоря Таланкина, "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая, "Слово для защиты" (1976) Вадима Абдрашитова и других. Она играла в основном эпизодические роли. Была Заслуженной артисткой РСФСР.