"Пушкинские карты" подключили более 3 млн человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" стали более 3 млн человек, об этом рассказала журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Адыгею.

"Мы сегодня видим, что больше 3 млн человек уже оформили "Пушкинские карты", более 2 тыс. учреждений подключились к "Пушкинской карте" по всей стране", - сказала Ярилова

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.