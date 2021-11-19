Программа "Земский культработник" потребует порядка 9 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Программа "Земский культработник", разработанная Минкультуры РФ, предполагает финансирование в размере порядка 9 млрд рублей. Об этом рассказала журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Адыгею.

"Программа "Земский культработник" рассчитана на шесть лет, все проекты документов, проект постановления мы сегодня подготовили. Мы плотно обсуждаем этот проект с министерством финансов. На шесть лет программа предполагает порядка девяти млрд рублей", - сказала Ярилова, добавив, что в следующем году планируется "довести и согласовать с Минфином все объемы финансирования".

Как сообщалось ранее, проектом программы предусматривается единовременная выплата 2 млн рублей сельским работникам культуры на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в других округах.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский культработник", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфер.